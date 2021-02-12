МИД Финляндии отметил важность сохранения диалога с РФ

https://static.news.ru/photo/5d8d888a-6df7-11eb-9575-96000091f725_660.jpg Фото: Lauri Heikkinen/FinnishGovernment

Важность сохранения дипотношений и диалога с РФ отметил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во время общения с журналистами. Дипломат 15 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге проведёт переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Очень важно сохранять дипломатические отношения и общение во всех ситуациях, в том числе по очень сложным темам, как это делают, например, Финляндия и РФ. Думаю, что так же должно происходить и между ЕС и РФ, — цитирует Хаависто РИА Новости.

Он отметил, что в случае возможного разрыва отношений между РФ и Евросоюзом «это было бы негативным поворотом». Кроме того, дипломат добавил, что в Хельсинки готовы предоставить нейтральную площадку для встречи лидеров РФ и Соединённых Штатов Америки Владимира Путина и Джо Байдена.

По словам Хаависто, столица Финляндии всегда хорошее место для переговоров. При этом чиновник отказался комментировать возможность введения новых европейских санкций в отношении Москвы, указав, что эти вопросы обсудят главы МИД стран ЕС.

Также руководитель МИД Финляндии заявил, что его страна не станет принимать решения по поводу российской вакцины от COVID-19 до её одобрения в ЕС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель Министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе отреагировала на слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о готовности РФ разорвать отношения с Евросоюзом. Она посчитала слова дипломата странными.