https://static.news.ru/photo/001192e6-39eb-11ea-a73c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин может фактически остаться у власти и после того, как покинет пост президента России. Эксперты озвучили несколько способов, как это может быть реализовано.

Во-первых, глава государства может вновь занять пост премьер-министра после «технического» председателя правительства Михаила Мишустина. Во-вторых, Путин имеет возможность возглавить Госсовет, который предварительно «накачают» полномочиями, в том числе по корректировке действий правительства. Наконец, у политика есть резерв в виде руководителя правящей партии, которая будет влиять на политику страны через подконтрольный парламент, пишет Financial Times.

У Путина есть несколько лет на то, чтобы выстроить оптимальный для себя способ госуправления. При этом, чтобы ослабить оппонентов, он может устроить «тараканьи бега» среди соперников, считает неназванный источник издания, близкий к Кремлю.

Путину нужен конкретный механизм власти и рычаги, которые он мог бы использовать. Ему не хочется быть стариком, который командует всеми за счёт духовного авторитета, — сказал инсайдер.

Руководитель одной из крупных российских компаний на условиях анонимности предположил, что президент пока не определился, какой именно сценарий реализовать. Поэтому он расчистил «игровое поле», чтобы сделать выбор будущей модели власти.

Ни у кого из сильных игроков, считавших себя потенциальными преемниками, теперь нет никакого преимущества, — подчеркнул он.

Как полагает аналитик консалтинговой фирмы Teneo Андриус Турсу, происходящие перестановки в правительстве являются попыткой смягчить общественное недовольство как правительством, так и общей социально-экономической ситуацией в стране.

Политолог Глеб Павловский полагает: смена премьер-министра не повлияет ни на что. Система останется прежней, а рокировки — лишь способ удовлетворения потребности общества в переменах.

Похожее мнение высказала политолог Екатерина Шульман, она назвала предложенные реформы попыткой притвориться, что кое-что изменится, оставив всё по-прежнему.

Что касается Дмитрия Медведева, который с поста главы правительства перешёл в должность зампредседателя Госсовета, то это связано с необходимостью сохранить политическое будущее Медведева, пока кто-то другой займётся непопулярными новациями, считают эксперты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журнал Forbes составил рейтинг самых критикуемых членов правительства бывшего премьера Дмитрия Медведева. Антилидером рейтинга издание назвало министра культуры Владимира Мединского. Его непопулярность в народе связана прежде всего с тем, что он сдвигал зарубежные фильмы в прокате ради отечественных премьер и критиковал «Джокера».