https://static.news.ru/photo/567e36d2-c274-11e9-9a32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Одному из 14 фигурантов дела о массовых беспорядках Даниле Беглецу переквалифицировали обвинение. Его дело выделили в отдельное производство, теперь он обвиняется по ч.1 статьи 318 УК («применение насилия в отношении представителя власти»). Об этом News.ru сообщил его адвокат Ильнур Шарапов.

Таким образом, Беглецу смягчили обвинение — по прежней статье ему грозило до восьми лет колонии, по новой — до пяти.

Также стало известно, что следствие по делу Беглеца завершено.

Обвиняемый был задержан 9 августа и в тот же день отправлен под арест с обвинением об участии в массовых беспорядках (ч.2 статьи 212 УК). Следствие считает, что Беглец толкнул силовика во время митинга 27 июля. Фигурант свою вину отрицает.

30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти.

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