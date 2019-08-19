Одному из 14 фигурантов дела о массовых беспорядках Даниле Беглецу переквалифицировали обвинение. Его дело выделили в отдельное производство, теперь он обвиняется по ч.1 статьи 318 УК («применение насилия в отношении представителя власти»). Об этом News.ru сообщил его адвокат Ильнур Шарапов.
Таким образом, Беглецу смягчили обвинение — по прежней статье ему грозило до восьми лет колонии, по новой — до пяти.
Также стало известно, что следствие по делу Беглеца завершено.
Обвиняемый был задержан 9 августа и в тот же день отправлен под арест с обвинением об участии в массовых беспорядках (ч.2 статьи 212 УК). Следствие считает, что Беглец толкнул силовика во время митинга 27 июля. Фигурант свою вину отрицает.
30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти.
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