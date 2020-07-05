Эксперты и парламентарии собрали множество фактов о фейковых новостях по теме конституционной реформы в России — количество «информационных вбросов» доходит до пяти-шести тысяч. Все собранные в ходе мониторинга данные будут представлены сегодня, 6 июля, в ходе презентации ежегодного доклада временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Как сообщил NEWS.ru её глава, зампредседателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов, весьма вероятно, что к концу года члены комиссии и эксперты выступят с предложением об изменении ряда законов.

По словам сенатора, в ходе работы мониторинговой группы с марта по 2 июля было выявлено порядка пяти-шести тысяч фейковых материалов, касающихся вопросов, связанных с Конституцией РФ, ходом разработки и принятия поправок в неё.

Информация распространялась разными способами, иноагентами в том числе. Понятно, что есть необходимость совершенствования законодательства, тем более что новый текст Конституции, уже вступивший в силу, предполагает усиление роли государства в предотвращении вмешательства. Значит, надо с учётом этого действовать. Андрей Климов сенатор, председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сенатор, председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

Сенатор отметил, что на сегодняшний день члены комиссии предлагают самые разные варианты дальнейшего развития ситуации. Климов не исключает, что ряд предложений будет выдвинут в ходе заседания комиссии 6 июля.

Будет выпущен ежегодный доклад, к которому мы, возможно, кое-что сообщим. Наша задача сейчас — заслушать отчёт мониторинговой группы, экспертного сообщества, руководителей ведомств. А насчёт законодательной базы — полагаю, что до конца текущего года что-то и будет сформулировано, — отметил собеседник NEWS.ru.

Он также обратил внимание на то, что крайне важно в этом вопросе найти консенсус с профильными комитетами, Госдумой и другими субъектами законодательства. Однако первоочередная задача, которая, по его словам, сегодня стоит перед комиссией — выявить те «серые зоны», которые требуют законодательного регулирования.

Андрей Климов Federation Council of Russia/Global Look Press

Руководитель экспертно-консультативной группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, который также примет участие в заседании временной комиссии и представит итоги мониторинга, сообщил NEWS.ru, что за три недели июня было выявлено порядка 200 фейковых новостей от СМИ-иноагентов, работающих в российском информационном поле.

Помимо того что есть конкретные случаи вмешательства, которые мы завтра передадим, наблюдается и систематическая работа по публикации фейков, по созданию манипулирующих текстов и заголовков. Соответственно, хотелось бы, чтобы была дана правовая оценка этому и тому, насколько вообще действенен закон о так называемых СМИ-иноагентах в нашей стране. Александр Малькевич первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций

Собеседник NEWS.ru добавил, что нужно не только проводить мониторинг и анализ информационного поля, но и изучить правоприменение нынешнего законодательства.

Будем ставить вопрос о том, что те законы, которые не работают, нужно исправлять. Речь о законах о СМИ-иноагентах, НКО-иноагентах, физических лицах-иноагентах. Везде есть «дыры», — отметил он.

По мнению Малькевича, необходимо более жёстко подойти к вопросу блокировки нежелательных ресурсов, работающих на российскую аудиторию, которые ведут «подрывную деятельность».

Блокировка нежелательной информации в том или ином государстве является нормальной практикой. По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, в зарубежной юрисдикции всё более чем просто.

Принимает решение хозяин Facebook запретить какие-то ресурсы, упоминания или даже фотографии, которые компания считает даже не фейковыми, а не соответствующими их политике, и их запрещают к публикации, блокируют соответствующие аккаунты в соцсетях. И это делается без решения каких-то государственных органов или разбирательств, решили, что нельзя — и запрещают. А если мы говорим о государственной политике, то в Европе и США большое количество СМИ, которые, как считает руководство стран, проводят не такую информационную политику, какую бы хотелось видеть властям. И их запрещают, отказывают в аккредитации, лишают статуса СМИ и так далее. Решение по ограничению распространения информации принимается даже без заседания каких-то комиссий, судебных решений. Дмитрий Солонников директор Института современного государственного развития директор Института современного государственного развития

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что в такой политике ограничений вообще нет ничего сверхъестественного, и Россия на фоне других государств — и на Востоке, и на Западе — является одной из самых свободных в информационном плане стран.