В России могут появиться федеральные территории, которые не будут входить в состав регионов. Такие поправки в Конституцию предложили члены рабочей группы по изменениям в главный закон страны.
Изменения предполагается закрепить в статье 67,
Он отметил, что сейчас в России всё территориальное устройство государства распределено между субъектами Федерации. Однако зарубежный опыт говорит о возможности создавать территории, напрямую подчиняющиеся федеральному центру без присвоения регионального статуса.
Для чего это может потребоваться, не уточняется.
Помимо этого, в той же статье Конституции могут закрепить запрет на любые действия, направленные на отчуждение территории России, а также призывы к таким действиям. Как писал NEWS.ru, такую поправку анонсировал сопредседатель группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
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