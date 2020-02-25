https://static.news.ru/photo/ab644c8a-57b2-11ea-9352-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут появиться федеральные территории, которые не будут входить в состав регионов. Такие поправки в Конституцию предложили члены рабочей группы по изменениям в главный закон страны.

Изменения предполагается закрепить в статье 67, передаёт ТАСС со ссылкой на члена группы, декана юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергея Белова.

Он отметил, что сейчас в России всё территориальное устройство государства распределено между субъектами Федерации. Однако зарубежный опыт говорит о возможности создавать территории, напрямую подчиняющиеся федеральному центру без присвоения регионального статуса.

Для чего это может потребоваться, не уточняется.

Помимо этого, в той же статье Конституции могут закрепить запрет на любые действия, направленные на отчуждение территории России, а также призывы к таким действиям. Как писал NEWS.ru, такую поправку анонсировал сопредседатель группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.