https://static.news.ru/photo/63decf6c-5a13-11ea-8dfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению поправку в Конституцию, позволяющую размещать органы государственной власти России в других городах помимо столицы.

По словам председателя комитета Павла Крашенинникова, в части 2 статьи 70 после упоминания о том, что столицей РФ является Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может быть город, определённый федеральным конституционным законом, передаёт «Интерфакс».

В режиме второго чтения Госдума может рассмотреть проект закона 10 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что в России могут появиться «федеральные территории», не входящие в состав субъекта РФ. С таким предложением на очередном заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию выступил глава Тульской областной думы Сергей Харитонов.