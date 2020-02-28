Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению поправку в Конституцию, позволяющую размещать органы государственной власти России в других городах помимо столицы.
По словам председателя комитета Павла Крашенинникова, в части 2 статьи 70 после упоминания о том, что столицей РФ является Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может быть город, определённый федеральным конституционным законом,
В режиме второго чтения Госдума может рассмотреть проект закона 10 марта.
Ранее NEWS.ru писал, что в России могут появиться «федеральные территории», не входящие в состав субъекта РФ. С таким предложением на очередном заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию выступил глава Тульской областной думы Сергей Харитонов.
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