https://static.news.ru/photo/6b6802f2-e854-11e9-b5a5-fa163e074e61_660.jpg Инга Юмашева Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось давать комментарии по ситуации с задержанием для допроса в нью-йоркском аэропорту депутата Госдумы РФ Инги Юмашевой.

У нас нет комментариев, — ответил ТАСС на просьбу разъяснить причины инцидента с российским депутатом представитель ведомства.

Как передавал News.ru, Юмашеву задержали по прибытии на форум «Диалог Форт-Росс». Сотрудники ФБР отвели депутата в служебное помещение и около часа допрашивали. По словам посла России в США, парламентарию при этом задавали «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы».

Российские официальные лица резко негативно отреагировали на действия американских правоохранителей. Вице-спикер Государственной думы РФ Сергей Неверов, в частности, призвал коллег-депутатов задуматься о целесообразности визитов в США.