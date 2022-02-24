«Фарш обратно не провернуть»: Сванидзе предрёк России всемирную изоляцию

Отношение к россиянам во всём мире ухудшится на фоне спецоперации на Украине, а Москву ждёт тотальная изоляция — дипломатическая, финансовая, политическая, заявил NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ, общественный деятель Николай Сванидзе. Спикер отметил, что «такой масштабной и энергичной акции» не ожидал. Эксперт добавил, что действия Москвы являются необратимыми, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о разрыве дипотношений с РФ. Сванидзе напомнил, что «фарш обратно не провернуть».

Я думаю, что теперь войны не избежать, и «занавеса», и изоляции. На сколько — не знаю. Изоляция политическая, дипломатическая, экономическая — какая угодно. Нас ждёт ещё непринятие целого мира. Когда был СССР, изоляция отделяла одну часть мира от другой. Сейчас одна наша страна будет отделена от всего мира «железным занавесом». Это не очень приятно, — отметил Сванидзе.

Член СПЧ добавил, что разрыв дипотношений с Украиной «не навсегда, но надолго».

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В свою очередь Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. Отмечается, что сегодня лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении России. По заявлению представителей ЕС, Россия понесёт существенные последствия за свои действия.

Ранее бывший вице-президент РФ Александр Руцкой заявил NEWS.ru, что Россия выдержит санкции Запада на фоне спецоперации ВС РФ на Украине, начавшейся 24 февраля. Политик отметил, что «на хрен они нам нужны», комментируя планы США и Великобритании как минимум принять по отношению к РФ «самые жёсткие меры». Спикер заявил, что у РФ есть все необходимые ресурсы для жизни в условиях внешнего давления.