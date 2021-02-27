ФАН: спецслужбы ФРГ подтвердили подлинность гражданства Навальной

https://static.news.ru/photo/19221d84-7980-11eb-8710-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный с женой Юлией Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудник спецслужб Германии подтвердил подлинность немецкого гражданства жены Навального. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на политтехнолога Владислава Рогимова.

Мой источник, который был высокопоставленным сотрудником в разведке ГДР Штази, пробил этот документ по базе полиции Германии. Это не фейк. Документ проходит по базам Германии и Евросоюза. И он действительно был выдан Юлии Навальной, — приводит издание слова Рогимова.

Жена блогера Алексея Навального действительно не так давно была в Германии. СМИ сообщали, что она улетела якобы на частную встречу, хотя сама Юлия цель визита не озвучивала.

После её возвращения дизайнер Артемий Лебедев опубликовал документ от 2019 года, якобы подтверждающий гражданство Навальной. Но глава сети штабов блогера Леонид Волков опроверг эту информацию, назвав документ фейком. Позже и сам дизайнер признал, что опубликованный им документ фейковый, и даже извинился перед женой блогера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что появившееся в соцсетях фото немецких документов, якобы принадлежащих жене российского оппозиционера Алексея Навального Юлии, является фальшивкой. С таким заявлением выступил МИД ФРГ.