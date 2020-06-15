Фальков назвал проблемой завышенные зарплатные ожидания выпускников

https://static.news.ru/photo/9346b380-af24-11ea-8ec3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал проблемой несоответствие зарплатных ожиданий выпускников вузов с тем, сколько работодатели готовы предложить молодым специалистам.

По словам министра, вузы должны нести ответственность за трудоустройство бывших студентов.

Нетрудоустроенные — это означает, что они действительно не нашли работу или они не нашли работу на ту заработную плату, которую бы они хотели? Основный разрыв, основная проблема — в том числе, завышенные ожидания выпускников по уровню заработной платы, — цитирует министра РИА Новости.

Фальков предложил российским работодателям «сделать шаг в сторону выпускников этого года».

Как писал NEWS.ru, глава Минобрнауки заявил, что медицинские специальности должны стать наиболее популярными у абитуриентов в 2020 году. Другим перспективным направлением министр назвал сферу IT.

Президент Владимир Путин поручил кабмину разработать меры поддержки занятости для студентов до 1 октября. Распоряжение поступило в Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруд и Минсельхоз.