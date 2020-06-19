Фадеев объяснил, почему ОП нельзя давать право законодательной инициативы

https://static.news.ru/photo/928308c2-b217-11ea-9531-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фадеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общественная палата не должна обладать правом законодательной инициативы, потому что её сила — во мнении, а не в законе. Об этом заявил бывший секретарь ОП России, глава СПЧ Валерий Фадеев.

Многие упрекали, что у Общественной палаты нет права законодательной инициативы. Я участвовал в создании Общественно палаты 15 лет назад. Всегда был против того, чтобы у палаты было законодательное право. Если у ОП будет такое право, она потеряет свою главную силу, — цитирует РИА Новости Фадеева.

По его словам, сила государства заключается в законе, а сила народа — во мнении. Общественная палата находится со стороны народа, поэтому должна выражать мнение людей по поводу законопроектов и стратегий развития государства.

Ранее NEWS.ru писал, что руководителем Общественной палаты была избрана действующий секретарь Лидия Михеева. Её кандидатура поддержана большинством голосов, воздержался один участник. Решение было принято на первом пленарном заседании нового состава ОП РФ. Полномочия нового состава под её руководством продлятся до 2023 года.

Накануне был оглашён список нового состава ОП РФ. В результате конкурсного отбора квота от НКО обновилась на 72%, состав президентской — на 50%, региональной квоты — на 45%.