Facebook и Twitter заблокировали аккаунты бизнесмена Пригожина

Социальные сети Facebook и Twitter заблокировали аккаунты российского бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщила пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд».
В информационном сообщении в соцсети «ВКонтакте», размещение комментариев к которому запрещено,
Это наглядный пример того, как Госдеп США блокирует любые неугодные комментарии. Разгон акций с [оппозиционером Алексеем] Навальным им в подмётки не годится. Если в Америке на улицу выйдет один человек и тихо скажет: «Я не согласен с Байденом», то минимальное наказание, которое ему грозит — электрический стул, — высказал своё отношение к блокировке своих аккаунтов Пригожин.
Сейчас на странице Пригожина в Twitter сказано, что действие учётной записи приостановлено, а Facebook уведомляет, что аккаунт отключён, при этом решение является окончательным.
Пригожин является ресторатором и владеет кейтеринговым бизнесом. Из-за организации питания высших лиц в СМИ его называют «поваром Путина». Кроме того, его считают негласным владельцем некоторых медиаресурсов, а представители оппозиции связывают имя предпринимателя с «фабрикой интернет-троллей» и вооружённым формированием «ЧВК Вагнера».
Последнее обстоятельство вызвало обвинение со стороны палаты представителей США в том, что Пригожин распространяет «смертельные конфликты по всему миру». В декабре 2020 года, как писал NEWS.ru, там единогласно поддержали резолюцию в отношении бизнесмена и связанных с ним лиц, которые, как было заявлено, представляют угрозу национальным интересам и безопасности Соединённых Штатов.