Facebook и Twitter заблокировали аккаунты бизнесмена Пригожина

https://static.news.ru/photo/0931b8cc-6089-11eb-b814-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency

Социальные сети Facebook и Twitter заблокировали аккаунты российского бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщила пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд».

В информационном сообщении в соцсети «ВКонтакте», размещение комментариев к которому запрещено, утверждается , что причиной блокировки стал один из недавних постов предпринимателя, где он в саркастической манере прокомментировал отмену президентом США Джо Байденом запрета на службу в армии трансгендерных людей.

Это наглядный пример того, как Госдеп США блокирует любые неугодные комментарии. Разгон акций с [оппозиционером Алексеем] Навальным им в подмётки не годится. Если в Америке на улицу выйдет один человек и тихо скажет: «Я не согласен с Байденом», то минимальное наказание, которое ему грозит — электрический стул, — высказал своё отношение к блокировке своих аккаунтов Пригожин.

Сейчас на странице Пригожина в Twitter сказано, что действие учётной записи приостановлено, а Facebook уведомляет, что аккаунт отключён, при этом решение является окончательным.

Пригожин является ресторатором и владеет кейтеринговым бизнесом. Из-за организации питания высших лиц в СМИ его называют «поваром Путина». Кроме того, его считают негласным владельцем некоторых медиаресурсов, а представители оппозиции связывают имя предпринимателя с «фабрикой интернет-троллей» и вооружённым формированием «ЧВК Вагнера».

Последнее обстоятельство вызвало обвинение со стороны палаты представителей США в том, что Пригожин распространяет «смертельные конфликты по всему миру». В декабре 2020 года, как писал NEWS.ru, там единогласно поддержали резолюцию в отношении бизнесмена и связанных с ним лиц, которые, как было заявлено, представляют угрозу национальным интересам и безопасности Соединённых Штатов.