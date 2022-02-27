Евросоюз запретил российским самолётам летать над территорий Союза

Евросоюз запретил российским самолётам самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.
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Кипр одним из последних государств закрыл воздушное пространство для самолётов России. При этом островное государство оставило ряд исключений, в частности возможность экстренных посадок.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС согласовали новые санкции против России и новый чёрный список. Они договорились об отключении от SWIFT ряда российских банков, однако сделать это в полном объёме не получится, потому что экономика РФ связана с экономиками других стран.