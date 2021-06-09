Евросоюз захотел отключить Белоруссию от SWIFT

https://static.news.ru/photo/4bee9d6e-c95d-11eb-8663-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/europeanparliament

Европарламент призовёт к отключению Белоруссии от системы международных платежей SWIFT, об этом говорится в проекте резолюции, опубликованном на официальной странице европейского ведомства.

Евродепутаты намерены представить итоговый проект резолюции в четверг в ходе пленарной сессии в Страсбурге, после дебатов по ситуации и отношениям с Белоруссией. Европарламент может также рассмотреть возможность ограничения белорусской дипмиссии в Брюсселе и перехода на новый формат взаимодействия с Минском в области обмена данными.

ЕП призывает ограничить доступ сотрудников посольства Белоруссии в Брюсселе в Европейский парламент, пересмотреть вопросы обмена информацией с белорусской дипмиссией, — говорится в документе.

Также ЕП ранее призвал провести расследование инцидента с самолётом Rayanair в Минске, изучить «роль России» и ввести санкции против россиян.

Евросоюз должен ужесточить санкции в отношении России. С таким призывом выступил 30 мая председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли. Он отметил, что ситуация между ЕС и РФ является «очень напряжённой».