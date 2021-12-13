Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнер»

Главы МИД Евросоюза на встрече в Брюсселе 13 декабря приняли решение ввести санкции против российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и Мали за подрыв процесса демократической передачи власти в государстве, передаёт ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. В сентябре Франция пригрозила Мали международной изоляцией за партнёрство с российскими наёмниками, а России — серьёзными последствиями.

Санкции против группы «Вагнер» утверждены без обсуждения в отношении четырёх юридических и восьми физических лиц. Также есть решение по санкциям о препятствовании демократическому переходу в Мали, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ограничительные меры вступят в силу в течение дня, после публикации в Официальном журнале Евросоюза.

Ранее Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило о заключении сделки властями Мали с российскими наёмниками, в рамках которой в государство планировалось направить до тысячи россиян с целью обеспечения безопасности чиновников и обучения малийских военных.

В МИД Франции предупредили Россию о «серьёзных последствиях» за развёртывание деятельности российской частной военной компании Вагнера в африканском государстве. Париж также анонсировал международную изоляцию для Мали за заключение контракта с российскими наёмниками.