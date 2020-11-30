Евросоюз собирается создать свой аналог «акта Магнитского»

https://static.news.ru/photo/26b0f2b8-3303-11eb-b0ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Евросоюз планирует создать санкционный режим, аналогичный американскому «акту Магнитского», заявил журналистам 30 ноября представитель Еврокомиссии (ЕК). По его словам, соответствующие документы одобрят в ближайшее время.

Мы ждём, на данный момент он обсуждается в Совете ЕС. Делается всё возможное, чтобы он был утверждён в ближайшее время, — цитирует дипломата ТАСС.

Сергей Магнитский — российский аудитор, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan, оказывавшей услуги Hermitage Capital. В 2008 году он был арестован и умер в изоляторе «Матросская Тишина». Арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов и выводу денег из страны, организованные российскими чиновниками. Власти Российской Федерации это отрицают и считают самого Магнитского причастным к коррупции.

Накануне Россия в ответ на недружественные действия властей Великобритании, соблюдая принцип взаимности, приняла решение ввести персональные санкции в отношении 25 представителей Соединённого Королевства, которым закрыт въезд на территорию РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Кремль вновь призвал Лондон оставить в прошлом ничем не обоснованную конфронтационную линию в отношении РФ, особенно связанную с «делом Магнитского». Любой недружественный шаг не останется без мгновенного соразмерного ответа, отметили в МИД РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Европарламента Жером Ривьер выступил в поддержку отмены санкций, которые были введены в отношении России из-за ситуации на Украине. По его словам, отмена ограничений укрепит доверие между странами — участницами «нормандской четвёртки», в которую, кроме России и Украины, входят Германия и Франция.