Евросоюз расширил санкции по Крыму

https://static.news.ru/photo/a1814754-0400-11eb-85ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Крымский мост/vk.com

Европейский союз внёс двух физлиц и четыре организации в список индивидуальных санкций по Украине за строительство железнодорожной части Крымского моста. Под санкции попали Александр Ганов и Леонид Рыженькин, а также АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.

Совет ЕС считает необходимым внести четыре компании и двух человек в санкционный список лиц и институтов за их роль в разработке, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры между Россией и Крымом, — цитирует ТАСС документ ЕС.

Александр Ганов, попавший в этот список, занимает пост гендиректора компании «Гранд Сервис Экспресс» — оператора поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью РФ и Крымским полуостровом. А Леонид Рыженькин в марте 2020 года был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за строительство Крымского моста, уточняет РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, США, Евросоюз и ряд других государств ввели антироссийские санкции из-за вхождения Крыма в состав России в 2014 году и обострения ситуации на юго-востоке Украины. Экономические ограничения, которые на Москву наложил Брюссель, регулярно продлеваются. Они предусматривают запрет на импорт продуктов, произведённых в Крыму и Севастополе, запрет для европейских компаний и граждан инвестировать в предприятия полуострова, запрет на туристические услуги. Кроме того, запрещён экспорт из ЕС в Крым товаров и технологий, которые могут быть использованы в областях транспорта, телекоммуникаций или энергетики.