https://static.news.ru/photo/6588c782-1d41-11ea-baef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Председатель Евросовета Аренд Лейтс сообщил, что продление экономических санкций против России одобрено по итогам заседания в Брюсселе.

Вероятнее всего, санкции будут действовать ещё полгода, ориентировочно — до конца июля 2020 года. Инсайдер в делегации одной из стран — участников ЕС рассказал, что такое решение было принято после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон рассказали главам других государств о ходе реализации Минских соглашений, передаёт ТАСС.

В течение двух недель Совет должен утвердить формальное решение и, после публикации его в Официальном журнале ЕС, оно вступит в силу.

Как писал NEWS.ru ранее, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин прокомментировал заявление постпреда России при Евросоюзе Владимира Чижова о том, что отношения между РФ и ЕС вскоре ждёт «новое начало». Эксперт не разделил оптимистические взгляды дипломата.