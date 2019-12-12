Председатель Евросовета Аренд Лейтс сообщил, что продление экономических санкций против России одобрено по итогам заседания в Брюсселе.
Вероятнее всего, санкции будут действовать ещё полгода, ориентировочно — до конца июля 2020 года. Инсайдер в делегации одной из стран — участников ЕС рассказал, что такое решение было принято после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон рассказали главам других государств о ходе реализации Минских соглашений,
В течение двух недель Совет должен утвердить формальное решение и, после публикации его в Официальном журнале ЕС, оно вступит в силу.
Как писал NEWS.ru ранее, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин прокомментировал заявление постпреда России при Евросоюзе Владимира Чижова о том, что отношения между РФ и ЕС вскоре ждёт «новое начало». Эксперт не разделил оптимистические взгляды дипломата.
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