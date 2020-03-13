https://static.news.ru/photo/da5e1c50-ed54-11e9-8281-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/dpa

Санкции, направленные против российских и украинских граждан, подрывающих суверенитет Украины, принял Совет стран Европейского союза. Они вступят в силу после опубликования в Официальном журнале объединения.

Об этом журналистам РИА Новости рассказал источник, близкий к структурам ЕС.

Письменная процедура завершена. Пункты были приняты, — отметил информатор.

Как ранее писал NEWS.ru, Соединённые Штаты ввели санкции в отношении ещё одной швейцарской структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. (TTI). Ограничения связаны с тем, что компания работает в нефтяном секторе венесуэльской экономики.