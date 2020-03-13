Санкции, направленные против российских и украинских граждан, подрывающих суверенитет Украины, принял Совет стран Европейского союза. Они вступят в силу после опубликования в Официальном журнале объединения.
Об этом журналистам РИА Новости
Письменная процедура завершена. Пункты были приняты, — отметил информатор.
Как ранее писал NEWS.ru, Соединённые Штаты ввели санкции в отношении ещё одной швейцарской структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. (TTI). Ограничения связаны с тем, что компания работает в нефтяном секторе венесуэльской экономики.
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