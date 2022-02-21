Боррель призвал Россию не признавать ЛНР и ДНР

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал российские власти не признавать суверенитет ЛНР и ДНР. Он отметил, что в случае признания самопровозглашённых республик в отношении РФ будут введены новые санкции, сообщает ТАСС.

Мы осудили наращивание российских сил у границ Украины, провокации и обстрелы сепаратистов, которых поддерживает Россия, а также действия и информационные манипуляции, направленные на создание предлога для военной эскалации на Украине, — сказал Боррель.

По его словам, страны ЕС единым фронтом отреагируют на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Если это произойдёт, то вопрос о саммите России, США и Франции уже не будет обсуждаться, подчеркнул он. Новые обстоятельства не позволят главам МИД ЕС провести неформальную встречу в Киеве.

В понедельник, 21 февраля, Владимир Путин провел внеочередное заседание Совбеза, на котором был поставлен вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР. С такой просьбой России обратились главы самопровозглашённых республик. Большинство членов Совбеза высказались за признание независимости донбасских республик.

По окончании заседания Владимир Путин заявил, что решение по ЛНР и ДНР будет принято в понедельник, 21 февраля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в ходе телефонных переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, что намерен подписать указ о признании независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Лидеры Германии и Франции выразили разочарование таким решением.