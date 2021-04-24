ЕС поддержал «Медузу» после внесения в список иноагентов

https://static.news.ru/photo/b9492476-a507-11eb-93d4-96000091f725_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз осудил российские власти за ограничение работы журналистов и выступил в поддержку издания «Медуза» после его включения в список СМИ — иностранных агентов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте союза.

Мы не принимаем решения российских властей о включении независимого СМИ «Медуза» в список «иностранных агентов». Европейский союз давно придерживается позиции, согласно которой закон о так называемых иностранных агентах способствует систематическому нарушению основных свобод и ограничивает гражданское общество, независимые СМИ и права политической оппозиции в России, — говорится в сообщении.

В ЕС также выразили обеспокоенность общими ограничениями работы СМИ в России. В Европейской службе внешних связей (EEAS) заявили, что принятый закон об иноагентах способствует притеснению независимых СМИ и политической оппозиции. Кроме того, действия властей по ограничению работы медиаплатформ являются нарушением международных обязательств России и «ответственности в области прав человека».

Ранее сообщалось, что генеральный директор издания «Медуза» Галина Тимченко заявила, что в СМИ намерены обжаловать это решение. По словам руководителя издания, в «Медузе» намерены бороться за возможность продолжать написание материалов для российской аудитории.

Минюст ранее внёс в реестр иноагентов компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии. Издание проходит именно под этим официальным названием. В сообщении на сайте министерства сказано, что такое решение принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации».