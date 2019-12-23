https://static.news.ru/photo/f061ac50-259f-11ea-a600-fa163e074e61_660.jpg Фото: most.life

В Евросоюзе считают, что открытие железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив является «нарушением государственного суверенитета Украины».

Как говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, этот акт является шагом к «изоляции Крыма от Украины», а сам мост «ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря».

Евросоюз ожидает от России обеспечения беспрепятственного и свободного прохода через Керченский пролив в соответствии с международным правом, — отметили в ЕС, подчеркнув, что Брюссель не признаёт Крым частью РФ.

Открытие железнодорожного сообщения по мосту осудили и в Киеве.

23 декабря глава России проехал на поезде по железнодорожной части Крымского моста. Президент оценил как техническое состояние, так и красоту сооружения. 25 декабря по мосту проедет пассажирский поезд № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который отправится из Северной столицы 23 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что в YouTube-аккаунте «Крымский мост» опубликовано видео строительства автомобильной и железнодорожной частей моста. В 2,5-минутном ролике собраны ключевые моменты этой грандиозной четырёхлетней стройки.