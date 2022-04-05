Евросоюз назвал дату согласования нового пакета санкций против России

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Евросоюз (ЕС) намерен во вторник, 5 апреля, согласовать новый пакет санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррельв интервью радиостанции Cope. Он отметил, что российский рубль смог выдержать санкционный удар Запада.

Глава дипломатии подчеркнул, что Евросоюз не определился, «что делать с энергетикой».

Пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятнее всего, затронет лизинг самолётов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукцию из стали и предметы роскоши.

Сегодня мы собираемся утвердить новый пакет санкций, но мы все еще обсуждаем, что делать с энергетикой, — сказал он.

Боррель также исключил возможность принятия решения на европейском уровне по российскому газу. По словам политика, запретить импорт «голубого топлива» не смогут из-за позиции Венгрии.