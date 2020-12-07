Евросоюз намерен ввести третий пакет санкций против властей Белоруссии

https://static.news.ru/photo/cc07232e-38a1-11eb-806a-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: European Union/XinHua/Global Lok Press

Евросоюз заканчивает подготовку третьего пакета санкций против властей Белоруссии и намерен ввести его в ближайшее время. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, подводя итоги заседания Совета Евросоюза в Брюсселе.

Мы сейчас финализируем третий пакет санкций. Надеюсь, ничего не помешает быстрому завершению процесса и их введению в скором времени, — цитирует ТАСС Борреля.

Он также сообщил, что главы МИД Евросоюза также намерены обсудить на саммите 10–11 декабря «поведение Турции», которое в последнее время «ухудшилось».

Как писал NEWS.ru, Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко. Ранее ЕС уже ввёл санкции против 55 человек, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране. Под ограничения также попал президент страны Александр Лукашенко.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.