Политолог Зоран Метер из Хорватии заявил, что США допустили три фатальные ошибки в отношениях с Россией. Первая — это надежда на то, что Россия «вернётся» под крыло Белого дома, приводит слова Метера Geopolitika.news.

Эксперт уверен , что США сами спровоцировали «геополитическое возрождение» России, давая ей пустые обещания.

Ещё со времён победы в холодной войне США проводили совершенно ошибочную политику в отношении России и добились тем самым буквально невозможного, — поясняет политолог.

Второй ошибкой стало превращение Москвы в препятствие, чтобы после установить тотальное доминирование Штатов в мире. Хотя при поддержке России Вашингтону было бы проще конкурировать с Пекином.

Третья ошибка заключается в позиции Америки по территориальному спору между Японией и РФ из-за Курильских островов. В качестве примера Метер назвал недавние слова японского премьера Фумио Кисиды о том, что острова являются суверенной территорий Японии. После этого Россия и Китай начали учения в Японском море.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что американские СМИ продолжают создавать видимость противостояния США и России. Они не приемлют возможность равноправного диалога двух стран.