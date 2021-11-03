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Европейский политолог назвал три фатальные ошибки США в отношении России

23:13, 06 ноября 2021
Европейский политолог назвал три фатальные ошибки США в отношении России usa Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Политолог Зоран Метер из Хорватии заявил, что США допустили три фатальные ошибки в отношениях с Россией. Первая — это надежда на то, что Россия «вернётся» под крыло Белого дома, приводит слова Метера Geopolitika.news.

Эксперт уверен, что США сами спровоцировали «геополитическое возрождение» России, давая ей пустые обещания.

Ещё со времён победы в холодной войне США проводили совершенно ошибочную политику в отношении России и добились тем самым буквально невозможного, — поясняет политолог.

Второй ошибкой стало превращение Москвы в препятствие, чтобы после установить тотальное доминирование Штатов в мире. Хотя при поддержке России Вашингтону было бы проще конкурировать с Пекином.

Третья ошибка заключается в позиции Америки по территориальному спору между Японией и РФ из-за Курильских островов. В качестве примера Метер назвал недавние слова японского премьера Фумио Кисиды о том, что острова являются суверенной территорий Японии. После этого Россия и Китай начали учения в Японском море.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что американские СМИ продолжают создавать видимость противостояния США и России. Они не приемлют возможность равноправного диалога двух стран.

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