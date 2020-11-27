Европейский депутат раскритиковал выступление Навального о ситуации в РФ

https://static.news.ru/photo/9dca4d7a-30c6-11eb-aead-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские оппозиционеры Алексей Навальный, Владимир Милов, Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин выступили на онлайн-заседании комитета по иностранным делам Европарламента, где рассказали о ситуации в России в преддверии парламентских выборов. Европейский депутат от Ирландии Мик Валес раскритиковал выступление оппозиционеров.

Политик задался вопросом, что было бы, если бы в Госдуму пригласили оппозиционных политиков из Германии, Франции или Ирландии. Он подчеркнул, что в Европе хватает проблем с коррупцией.

Валес считает, что евродепутаты уделяют пристальное внимание проблемам восточноевропейских соседей, игнорируя ситуацию в Европе. Он подчеркнул, что санкции против России не являются «правильным ответом». Однако политика не поддержали ни его европейские коллеги, ни российские оппозиционеры, присутствующие на заседании, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, выступая в Европарламенте, Навальный предложил вводить санкции не только против российских чиновников, но и против олигархов. Оппозиционер считает, что через блокировку имущества крупнейших российских предпринимателей, близких к руководству страны, можно добиться необходимого давления на Москву.

15 октября страны ЕС ввели санкции в отношении ряда российских чиновников в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. В чёрный список были включены глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и ещё четыре высокопоставленных российских чиновника.