Парламенты Франции и Германии должны подключиться к работе над Минскими соглашениями. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече в Кремле с Владимиром Путиным и главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Эффективную работу могли бы вести парламенты всех четырёх стран, включая Россию и Украину. Много делают в рамках реализации минских соглашений главы государств, но парламенты тоже могли бы работать более эффективно, так как законодательное обеспечение договорённостей является слабым,
Мы сегодня создали рабочую группу, переходим от взаимоотношений в рамках обмена мнений на обсуждение конкретных вопросов, в том числе профильных комитетов, специалистов в конкретных областях, — добавил председатель Госдумы.
Украинский политик Виктор Медведчук согласился с этим мнением и добавил, что предложенное Путиным название «Парламентское измерение нормандского формата» уже укрепилось среди парламентариев Франции и Германии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев должен начать выполнять Минские соглашения для установления мира в Донбассе. Такое мнение высказала полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
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