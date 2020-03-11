https://static.news.ru/photo/e62ccb96-6318-11ea-97d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard via www.imago/ www.imago-images.de/Global Look Press

Парламенты Франции и Германии должны подключиться к работе над Минскими соглашениями. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече в Кремле с Владимиром Путиным и главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Эффективную работу могли бы вести парламенты всех четырёх стран, включая Россию и Украину. Много делают в рамках реализации минских соглашений главы государств, но парламенты тоже могли бы работать более эффективно, так как законодательное обеспечение договорённостей является слабым, приводит слова Володина РИА Новости.

Мы сегодня создали рабочую группу, переходим от взаимоотношений в рамках обмена мнений на обсуждение конкретных вопросов, в том числе профильных комитетов, специалистов в конкретных областях, — добавил председатель Госдумы.

Украинский политик Виктор Медведчук согласился с этим мнением и добавил, что предложенное Путиным название «Парламентское измерение нормандского формата» уже укрепилось среди парламентариев Франции и Германии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев должен начать выполнять Минские соглашения для установления мира в Донбассе. Такое мнение высказала полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.