Песков: Европа «выбрасывает в помойку» отношения с Россией

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Кремль сожалеет о том, что Европа необдуманно и необоснованно «выбрасывает в помойку» потенциал отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что огромное количество вызовов, стоящих сейчас перед государствами, «диктует необходимость развития этого диалога».

Каждый день мы слышим те заявления, которые мы слышим. И нам это не нравится, — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

27 января президент России Владимир Путин в выступлении на Давосском экономическом форуме, проходившем в видеоформате, заявил о том, что Россия и Европа должны вернуться к позитивной повестке и наращивать торгово-экономическое партнёрство. Он призвал к честности во взаимоотношениях, а также к избавлению от фобий и проблем прошлого.

Песков подчеркнул, что речь Путина на Давосском форуме не призывала к конфронтации и не содержала предостережений. По его словам, это была попытка докричаться до здравого смысла политиков, писал NEWS.ru.