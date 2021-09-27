«Европа Украину не боится»: Пушков об угрозах Венгрии от Киева

Российский сенатор Алексей Пушков заявил в своём Telegram-канале, что Украина уже надоела Европе «своими скандалами и претензиями». Политик таким образом прокомментировал недовольство Киева по поводу нового контракта между «Газпромом» и Венгрией на поставки природного газа в обход Украины.

В Европе угроз от Киева никто не боится, особенно Венгрия. Украина вообще не имеет отношения к контракту России и Венгрии, она просто обязана выполнять его как транзитная страна, иначе сама нарушит условия контракта с «Газпромом», — написал Пушков.

Он добавил, что Украина является бедной страной, угрозы которой не соответствуют её возможностям и «реальному весу». Пушков также отметил, что Венгрия уже блокировала контакты Украины с НАТО.

Ранее генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон заявил, что транзит российского газа в Венгрию через Украину на фоне подписанного между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта может значительно сократиться или полностью остановится. По мнению главы компании, такой сценарий «пугает Украину».