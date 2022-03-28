ЕС рекомендовали отозвать «золотые паспорта» граждан России и Белоруссии

Странам — членам Евросоюза рекомендуется рассмотреть возможность отзыва паспортов, которые граждане РФ и Белоруссии, попавшие в санкционный список, получили за инвестиции в экономику, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение представителя ЕК в Брюсселе.

Для устранения рисков Еврокомиссия также рекомендует сегодня государствам — членам ЕС оценить, есть ли необходимость отозвать решения о гражданстве россиян и белорусов, которые были приняты по схеме «золотых паспортов», если они находятся в санкционных списках по Украине, — сообщила представитель ЕК.

Еврокомиссия также рекомендует странам ЕС оперативно отозвать все существующие схемы гражданства за инвестиции и обеспечить жёсткий контроль для изучения связанных с этим рисков.

Ранее власти Мальты приостановили выдачу «золотых паспортов» для инвесторов из России и Белоруссии, поскольку считают, что невозможно вести эффективную проверку документов в рамках программы из-за спецоперации РФ на Украине, сообщает местное издание Times of Malta.