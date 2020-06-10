Еврокомиссия обвинила Россию в распространении фейков о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/af7a4788-ab41-11ea-8b95-fa163e074e61_660.jpg Вера Юрова Фото: Vit Simanek/CTK​​​​​​​/Global Look Press

Россия и Китай участвовали в дезинформационных кампаниях по отношению к европейским странам во время пандемии коронавируса, существуют доказательства этого, заявила замглавы Еврокомиссии Вера Юрова.

Утверждается, что иностранные субъекты, а также ряд третьих стран, среди которых Россия и Китай «участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в ЕС, соседних странах и во всем мире».

У нас есть ясные доказательства, чтобы делать такие заявления, — заявила Юрова.

Она не пояснила, какие конкретно доказательства имеет ввиду.

В Еврокомиссии также рассказали, что были опровергнуты мифы о коронавирусе, которые просмотрели в Интернете более 7 млн раз.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сообщения о якобы дезинформации по ситуации с коронавирусом, которую будто бы распространяют Россия и Китай, не подкрепляется фактами.

NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что против России развернули кампанию по дезинформации. По её словам, чёткое направление этой кампании задал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он утверждает, что Россия пытается изменить мировой порядок, «распространяя в больших количествах дезинформацию».