Евродепутат выступил за отмену санкций против РФ

https://static.news.ru/photo/2aac3654-2bbd-11eb-b467-fa163e074e61_660.jpg Жером Ривьер Фото: Wikimedia

Депутат Европарламента (ЕП) Жером Ривьер выступил в поддержку отмены санкций, которые были введены в отношении России из-за ситуации на Украине. По его словам, отмена ограничений укрепит доверие между странами — участницами «нормандской четвёртки», в которую кроме России и Украины входят Германия и Франция.

Ривьер отметил, что конфликт на Украине нельзя разрешить другим путём, кроме переговоров в рамках данного формата, сообщает RT.

Отмечается, что Европарламент рассматривает поправку к одной из инициатив о принятии резолюции, но не уточняется, о какой именно резолюции идёт речь.

Поправка подчёркивает, что снятие санкций против России может привести к укреплению доверия между сторонами и более эффективной имплементации любых соглашений, — говорится в документе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава российского МИД Сергей Лавров выступил с видеообращением к организаторам и участникам форума «Потсдамские встречи». Он констатировал, что в последние годы продолжается деградация отношений между Россией и Евросоюзом. По его словам, это происходит не по вине Москвы. Он отметил, что ряд мер, направленных против России, не способствуют улучшению диалога.