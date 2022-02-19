Евродепутат согласился с требованиями России о нерасширении НАТО

Россия по праву требует от НАТО перестать использовать угрозу расширения на восток, заявил в эфире телеканала BFMTV депутат Европарламента, лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. По его словам, соответствующие договорённости между Россией и администрацией США были достигнуты в 1991 году.

Россия и её президент Владимир Путин справедливо требуют от НАТО, чтобы Альянс не приближался к российским границам, — отметил Барделла.

В 1991 году, по его словам, администрация США дала слово президенту СССР Михаилу Горбачёву отказаться от идеи продвижения НАТО на восток. Однако, как подчеркнул политик, с тех пор это соглашение игнорировалось.

Я считаю, что нельзя воевать с Россией, <...> нужно искать сбалансированный подход. <...> Следует решительно избавиться от антироссийского синдрома, — заявил евродепутат.

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур ранее также заявил, что Россия совершенно справедливо рассматривает расширение НАТО на восток как форму агрессии. При этом он пообещал, что если станет главой государства, то поставит вопрос о выходе Франции из формирования. Он также признался, что не верит в то, что Россия вторгнется на Украину.