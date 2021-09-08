Евгений Зиничев – министр, исполнивший свой долг

Если бы это не звучало цинично и неприемлемо для родных, то отклик на гибель Евгения Зиничева мог бы начинаться со слов «достойная смерть». Действительно, гибель министра-спасателя при попытке спасти жизнь человека, – какая иная кончина может считаться достойнее, если уж смерти не избежать?

Евгений Зиничев принадлежал ко второму поколению «путинских силовиков», занимающих все больше важных постов в стране. Эти люди, когда Владимир Путин стал президентом, были еще молоды, но попав в его ближайшее окружение по роду своей службы и зарекомендовав себя, получили затем продвижение, и не только в спецслужбах.

Биография Зиничева типична для этого поколения. Служба в армии, а после в КГБ, откуда он вскоре переходит уже в ФСО, которая была выделена в самостоятельный орган после провала ГКЧП. Бывшая «девятка», о существовании которой в советское время мало кто знал, и которая уж точно не играла никакой политической роли, стала при Борисе Ельцине одним из важнейших государственных ведомств. Глава службы безопасности президента, бывший личный охранник Ельцина Александр Коржаков получил такое влияние на дела в стране, что его за глаза называли вице-президентом.

Падение Коржакова в 1996 году мало что изменило в этом отношении. Люди, приближенные к первому лицу все равно продолжали играть роль, далеко выходящую за рамки их должностных обязанностей. Поэтому карьера Зиничева, много лет служившего в личной охране Владимира Путина, не должна удивлять.

Евгений Зиничев EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Когда по возрасту охранники уже не могли лично сопровождать и оберегать президента, они получали крупные должности. Но это были не синекуры - президент продвигал в систему власти своих доверенных людей. Впервые имя Евгения Зиничева страна услышала в 2016 году, когда он был назначен и.о. губернатора Калининградской области. Это было в один год с назначениями губернаторами Алексея Дюмина и Дмитрия Миронова. Они возглавили Тульскую и Ярославскую области, соответственно. Тенденция, таким образом, была обозначена.

Разумеется, никто из них не становился главой области сразу из простого охранника. Зиничев к тому времени уже успел поработать замначальника службы по борьбе с терроризмом ФСБ, а затем год возглавлял региональное управление ФСБ в Калининграде. То есть Путин последовательно проводил близких ему людей по всем ступенькам.

Однако Зиничев, в отличие от Дюмина и Миронова так и не стал губернатором без приставки «и.о.», и уже через два месяца ушел в отставку «по семейным обстоятельствам», что вызвало сенсацию не меньшую чем его назначение. До сих в точности неизвестно, что послужило причиной такого резкого поворота. Однако вспомним, что в 2018 году и.о. губернатора Астраханской области был назначен Сергей Морозов, тоже из охраны президента, но который через год ушел, не дожидаясь выборов, явно по причине проблем с публичностью, каковой не отличался и Зиничев. Таким образом, из четырех назначений только два можно назвать удачными, все-таки работа губернатором – совсем другое дело. Дюмин смог стать сильным и популярным главой региона, а Морозов – нет.

Впрочем, Зиничев ушел из Калининграда на повышение, став заместителем главы ФСБ, а в 2018 вернулся в круг первых лиц исполнительной власти, возглавив МЧС. Это говорит о том, что в Кремле им были довольны. МЧС в современной системе занимает особое положение. Это, в общем-то, силовой орган, но его деятельность проходит под постоянным прицелом камер журналистов. Кроме того, МЧС - большое и хлопотное хозяйство, с немалым числом техники и серьёзной материальной базой.

Можно заметить, что Владимир Путин уделяет особое внимание ликвидации разного рода аварий и последствий природных катастроф. Он тщательно отслеживает деятельность органов власти в этом направлении. Бывший губернатор Иркутска Сергей Левченко потерял своё кресло именно из-за недостаточной расторопности во время наводнения. И на недавней видеопланёрке президент спрашивал у главы Крыма Сергея Аксенова побывал ли он лично в затопленной Керчи?

А вспомним гневную реакцию Путина на прошлогоднюю аварию с разливом топлива в Норильске. Кстати, именно с ликвидацией её последствий и предупреждением подобных происшествий и был связан прилёт Евгения Зиничева в Норильск в этот раз, оказавшийся для него роковым.

МЧС давно уже служит для России кузницей кадров. И это не только министр обороны Сергей Шойгу. Уже при Евгении Зиничеве его заместитель Игорь Кобзев стал губернатором Иркутской области. Так что МЧС - очень важное ведомство для власти, и потеря министра, вероятно, повлечет за собой серьёзные кадровые перестановки в высших сферах. Конечно, последуют и расследования – как могла случиться такая трагедия, почему визит московского начальства был организован так, что произошло, прямо скажем, чудовищное происшествие? Значит, чего-то не предусмотрели. А итогом стала трагедия и гибель двух человек.







