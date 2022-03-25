«Это трагедия»: Милонов отреагировал на новость о смерти Жириновского

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что скончался лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, это настоящая трагедия. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что глава ЛДПР Владимир Жириновский умер 25 марта в 10:45 утра.

Это трагедия. Владимир Вольфович безусловно без преувеличения самый яркий из современных политиков, которые начали свою публичную политическую деятельность в эпоху распада Советского союза. Это самый умный был человек, обладавший поразительной интуицией и потрясающей совокупностью знаний. Когда выступал Владимир Вольфович в Госдуме — представители всех партий слушали его затаив дыхание, — отметил политик.

По его словам, такой потери ещё не было. Милонов подчеркнул, что всегда гордился и будет гордиться тем, что был знаком с политиком такой величины.

Я считаю, что Владимир Вольфович действительно огромная потеря для всей Госдумы. Такой потери у нас ещё не было. Я могу сказать, что на сегодняшний день этого человека невозможно с кем то сравнить. Этот человек будущий в конструктивной оппозиции и всегда аргументировано излагал свою точку зрения. Я горд, что был свидетелем и коллегой его по Госдуме. Я считаю, что это для нас огромная утрата. Я лично воспринимаю его как человека, у которого я учился вещам, — подытожил спикер.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале, что информация о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского не соответствует действительности.

21 марта пресс-служба партии в разговоре с NEWS.ru опровергла сообщения об ухудшении состояния политика и сообщила, что он продолжает плановое лечение. Там отметили, что реабилитация требует времени. Таким образом подчинённые депутата опровергли сообщения о том, что состояние политика резко ухудшилось.

По их словам, подобные новости несут в себе заведомо ложную информацию, за что распространителей можно привлечь к уголовной ответственности. Жириновский не находится в критическом состоянии, подчеркнули в ЛДПР.