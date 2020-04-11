Изначально было понятно, что после исключения Дмитрия Овсянникова, обматерившего служащих ижевского аэропорта, из рядов партии власти «Единой России» последуют кадровые решения. Действительно, каков был бы авторитет правящей фракции, если её вердикт остался бы без последствий в плане карьеры для хамоватого замминистра.

Тут, несмотря на все усилия главы Минпромтога Дениса Мантурова, был не тот случай, чтобы спустить дело на тормозах, провести внутреннее расследование и ограничиться дежурным выговором. Дело приняло публичный оборот, и меры пришлось принимать строгие. Не то, мол, время, чтобы миндальничать с начальниками, оторвавшимися от народа. Правда, злые языки намекают, что, вероятно, тот же Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России», мог заодно припомнить Овсянникову конфликт с единороссами в его недолгую бытность губернатором Севастополя. И, как говорится, все грехи свести в одном протоколе. К слову, в Крыму также отмечали несдержанность Овсянникова, хотя откровенного сквернословия он там не допускал.

Но самое интересное может начаться сейчас. Появился инсайд о том, что начальник Овсянникова, Мантуров, прилагает немалые усилия для того, чтобы найти для своего уже бывшего подопечного достойное место в ... Минэкономразвития. Дескать, он уже вошёл в контакт с коллегой Максимом Решетниковым. К тому же утверждают, что у опального чиновника есть «служебные корни» и в Перми, которую возглавлял губернатор Решетников. Словом, похоже, что несдержанному сановнику не придётся опять с нуля подниматься по служебной лестнице. Как это было в известной райкинской миниатюре о потерявшем берега начальнике.

Анатолий Сердюков Александр Авилов/АГН «Москва»

Ну, а собственно, чему тут удивляться. Сколько критики было вылито на неудачливого министра обороны Анатолия Сердюкова. Его преемник, Сергей Шойгу, даже на докладе в Госдуме подробно и по пунктам разбирал его просчёты и ошибки. И что Сердюков опять торгует по мелочи мебелью или вновь стал рядовым налоговым инспектором? Как же. По последним данным, он является председателем совета директоров ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». Не пострадал и его знаменитый «женский батальон» Минобороны.

Да что там Сердюков. Помните бывшую гимнастку, а потом министра по делам молодёжи Свердловской области? Ту самую Ольгу Глацких, заявившую своим собеседникам, что «никто ваших родителей не просил вас рожать» и что, мол, государство никому ничего не должно. Тогда это был первый случай, когда официальные СМИ вовсю смаковали такой чиновничий «косяк». Считалось, что тогда была проведена блиц-кампания по профилактике откровенного чиновничьего хамства и глупости.

Правда, если судить по имеющейся информации, то Глацких не отправилась тренировать детишек, которых всё-таки нарожали, а была назначена не то директором крупного дома культуры, не то культурно-просветительского центра. Осталась, как говорится в таких случаях, в обойме.

Примечательно, что во время недавнего юбилея Анатолия Собчака вспоминали и его вышедшую в 1990 году и переведённую на многие языки книгу «Номенклатура». 30 лет прошло, его ученики у вершин власти. А нравы в России неизменные...