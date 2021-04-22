«Это про вас»: Захарова о реакции Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки

https://static.news.ru/photo/f0f880f8-a366-11eb-b64e-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: МИД

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки на слова российского лидера о Шерхане и Табаки. Тогда известная своими курьёзами представитель Белого дома заявила, что Штаты не воспринимают эти заявления на свой счёт, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Джен Псаки говорит, что они не ассоциирует себя с этим, о чём говорил в послании президент России. Зря они себя не ассоциируют, надо ассоциировать, да, это про вас, — сказала Захарова.

21 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты Америки не воспринимают на свой счёт прозвучавшую во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию критику в отношении Запада. Таким образом она прокомментировала фрагмент речи российского лидера, где он сравнил некоторые страны с шакалами Табаки, «крутящимися вокруг» тигра Шерхана, имея в виду персонажей из сборника рассказов британского писателя Редьярда Киплинга «Книга джунглей».

Ранее член Совфеда Алексей Пушков заявил, что Белый дом напрасно делает вид, что заявление президента РФ Владимира Путина, в котором тот сравнил враждебные акции некоторых стран против Москвы с поведением персонажей книги Редьярда Киплинга «Маугли», не имеет к нему отношения.