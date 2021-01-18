«Это от лукавого»: Лавров о блокировке Трампа в социальных сетях

https://static.news.ru/photo/2ad3cf2a-596c-11eb-8a46-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские власти грубым образом провалили обязанность предоставлять людям свободный доступ к информации. Это всё от лукавого. Так российский министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях.

Ранее стало известно, что 16 января Facebook разблокировала учётную запись лидера США Дональда Трампа. Последняя публикация датирована 6 января 2021 года. Кроме того, президенту восстановили доступ к аккаунту в Instagram.

До этого основатель Facebook Марк Цукерберг заявлял, что страницы Трампа заморозят до конца его полномочий на должности руководителя государства. По мнению предпринимателя, политик своими постами помог тем, кто планировал идти на штурм Капитолия, из-за чего администрация портала удалила его сообщения во избежание новых беспорядков.

Как подчеркнул Лавров, в этом контексте речь идёт не совсем о Трампе. Власти США, считает министр, провалили свою задачу по обеспечению граждан информацией.

Когда сообщали, это же не американское правительство перекрыло кислород для тех, кто был признан этими всеми платформами источником недобросовестной, недостоверной информации, а, дескать, корпорации-то не подписывали никаких пактов. Это всё от лукавого, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Обязанность государства предоставлять своим гражданам доступ к сведениям прописаны в решениях ОБСЕ, которые были приняты на самом высоком уровне, напомнил министр. И Запад никак не устаёт цитировать именно эти документы.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вновь коснулась темы нарушений права на свободу слова в США. Она сообщила, что Москва готовится выразить протест в связи с этой проблемой.

Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала «Россия 1» в студии Владимира Соловьёва.