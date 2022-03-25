«Это обесценит ЕС»: политолог оценил шансы Украины вступить в Евросоюз

Чтобы принять Украину в Евросоюз, страна должна соответствовать определённым критериям, чего не наблюдается, рассказал доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в интервью «Москве 24». Он напомнил, что та же Турция не может стать членом ЕС уже не один десяток лет, и в случае принятия туда Незалежной у Анкары могут возникнуть логичные вопросы к политобъединению.

Одним махом проигнорировать все свои требования и принять сейчас Украину под давлением США — это продемонстрирует, что ЕС всегда руководили люди, которые пытались продавать кусок мыла по цене бруска золота. Если это произойдёт, Турция тут же скажет: «А что, так было можно?» Остальные государства поймут, что это в общем-то не центр притяжения, а какая-то афера, — сказал эксперт.

Политолог добавил, что Евросоюзу Украина нужна как источник квалифицированной рабочей силы, но сегодня те самые кадры и так бегут на территорию ЕС, особенно с западной части страны. По мнению Коктыша, даже нынешнего наплыва беженцев Европе «хватит с головой».

1 марта представитель Украины при ЕС по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил, что заявка страны на членство в Евросоюзе была успешно зарегистрирована. Он добавил, что процедура рассмотрения уже началась.