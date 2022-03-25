«Это невозможно»: Медведев высказался об исключении России из G20

«Это невозможно»: Медведев высказался об исключении России из G20Дмитрий Медведев высказался о предложении исключить Россию из «Большой двадцатки»
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался относительно поступивших от Запада предложений исключить Россию из «Большой двадцатки». По мнению политика, это сделать невозможно, пишет РИА Новости.
Медведев
А теперь нам говорят: «Давайте исключим». Нет, ребята, это невозможно сделать! — заключил зампред Совбеза РФ.
Политик обратил внимание, что исключение России из G8 в 2014 году — это совсем другое дело, так как Россию изначально позвали восьмой в «Большую семёрку», а после «попросили» оттуда и она ушла. На сегодня G7 не имеет никакого значения. Что же касается «Большой двадцатки», то она отличается от другого формата, она помогла России справиться с кризисом 2008 года, отметил Дмитрий Медведев.
Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев ответил на вопрос о вероятности повторения дефолта 1998 года. По его мнению, такая ситуация невозможна. Он также указал на то, что в конце 90-х годов Россия была гораздо меньше защищена, чем в настоящее время.