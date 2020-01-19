https://static.news.ru/photo/9127618a-3ac6-11ea-8401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юлия Галямина/facebook.com

Инициированное президентом Владимиром Путиным внесение поправок в действующую Конституцию РФ по сути представляет собой государственный переворот, направленный против всего российского народа. Об этом заявила муниципальный депутат Юлия Галямина.

То, что сейчас происходит, это на самом деле нельзя назвать переменами. Это не перемены, это переворот. Цель этого мероприятия — максимальное продления полномочий конкретного человека. Непонятно, какую должность он будет занимать, но он будет во главе России, — пояснила она в интервью телеканалу «Дождь».

По её словам, власти «запудривают мозги», поэтому люди не понимают, что происходит. Галямова подчеркнула, что для внесения поправок необходимо было провести референдум по смене конституции. Она отметила, что молчание политиков в данной ситуации удручает.

15 января Путин предложил ряд поправок в конституцию и заявил, что она должна иметь приоритет над международным правом. Кроме того, он призвал изменить роль Госсовета в политической жизни и выразил уверенность, что страна должна оставаться президентским государством.

16 января российский лидер провёл установочное заседание рабочей группы и попросил участников встречи крайне ответственно отнестись к этой работе, чтобы проект, вынесенный на всеобщее голосование, был выверен до «каждого слова, каждой буквы, а может быть, даже и каждой запятой», писал NEWS.ru.