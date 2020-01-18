https://static.news.ru/photo/37b431d6-3a09-11ea-b04d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обозначенные в послании Федеральному собранию предложения — это не всё, что планируется сделать, заявил глава РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны. По его словам, у Кремля «огромные планы по развитию так называемых национальных проектов».

Политик добавил, что власть видит проблемы, имеющиеся в стране, однако и успехи есть, пишет РИА Новости.

У нас экономика выросла практически в два раза и доходы населения подросли существенным образом. Есть, правда, и сложности, есть проблемы, связанные с тем, что колебания произошли в последние годы, за последние пять лет, реальные доходы заморозились, мы это всё видим и будем работать, — резюмировал президент.

Президент также заявил, что России не следует возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства. Так российский лидер ответил на просьбу одного из участников встречи изменить конституцию таким образом, чтобы она не ограничивала полномочия лидера конкретным сроком.

Пенсионер добавил, что у Путина получилось укрепить обороноспособность страны, и теперь он может приступать к решению других задач.

Президент в ответ поблагодарил ветерана за положительную оценку его работы. Он высказал мнение, что подобные инициативы связаны у людей «с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю». Однако назвал важным обеспечить сменяемость высшего руководства страны.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты издания Financial Times назвали Путина «вечным» правителем Россией. По их словам, он может фактически остаться у власти и после того, как покинет пост президента. Аналитики озвучили несколько способов, как это может быть реализовано.