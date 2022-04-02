«Это чудовищно»: Песков осудил санкции против СМИ и пресс-секретарей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неправильным вводить санкции против СМИ и пресс-секретарей. Такую точку зрения он озвучил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Представитель Кремля отметил, что ему трудно сказать, почему он удивился введению санкций в свой адрес.

Понимаете, я пресс-секретарь. Санкции против пресс-секретарей вводить — это тоже неправильно. Наверное, это так же ужасно, как вводить санкции против средств массовой информации. Это чудовищно, — пояснил Песков.

Ранее он заявил, что был удивлён введением санкций в отношении него самого и его детей. По словам Пескова, ограничительные меры со стороны Запада стали лучшим подтверждением его слов о тех недружественных шагах, которые предпринимаются в отношении Москвы.

Санкции в отношении семьи пресс-секретаря Владимира Путина 11 марта ввели США. Под ограничительные меры попали Татьяна Навка, Елизавета и Николай Песковы, позже в санкционный список их внесла Великобритания. Всем им запрещён въезд на территорию Великобритании, а их активы в стране, если будут найдены, заморозят.

Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка прокомментировала решение о санкциях словами «жизнь продолжается». Дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова назвала необоснованными введённые против неё рестрикции, она отметила, что не имеет никакого отношения к военной спецоперации, которую Россия с 24 февраля проводит на Украине.