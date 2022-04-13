«Эта тема уточняется»: Песков об участии иностранных лидеров в параде 9 мая
Песков заявил, что информация об участии иностранных лидеров в параде Победы уточняется
Александр Чеков
Александр Чеков
16:01, 13 апреля 2022
Парад. Архивное фотоФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пока неизвестно, будут ли иностранные лидеры приглашены на парад Победы на Красной площади 9 мая 2022 года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что состав участников мероприятия уточняется, сообщает ТАСС.
Пока не располагаю детальной информацией. Эта тема уточняется, — заявил он.
Ранее Песков решил оставить без ответа заявления о неуместности парада Победы 9 мая на фоне событий на Украине. Он отметил, что ни разу не слышал таких доводов.
Журналист, задавший соответствующий вопрос, не сообщил, кто именно высказывался за отмену мероприятия.
Пресс-секретарь президента России ранее заявил, что в 2022 году 9 Мая будет праздноваться так же, как и всегда. Он добавил, что состав участников парада определяет Минобороны. При этом Песков не смог ответить на вопрос о том, будут ли присутствовать на торжестве подразделения Луганской и Донецкой народных республик.
В свою очередь политолог Александр Перенджиев ранее предположил, что российские силовики скоро полностью освободят Донбасс. По его мнению, спецоперация на Украине может продлиться до середины мая, хотя хотелось бы завершить её к Дню Победы.