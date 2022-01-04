Эстонский депутат назвала свою страну «мелким злобным провокатором»

Депутат эстонского парламента Оудекки Лооне обратилась у себя в Facebook к министру обороны страны Калле Лаанету с критикой решения правительства передать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin и 122-миллиметровые гаубицы, отметив, что поставки оружия Киеву противоречат Минским соглашениям. По её словам, сейчас все европейские страны готовы сесть за стол переговоров, разрешая таким образом разногласия исключительно дипломатическим путём.

Всем понятно, что это оружие будет использовано против русских. Складывается впечатление, что часть сотрудников нашего Министерства обороны хочет, пусть косвенно, но всё же ввязаться в войну с Россией. Продемонстрировать этим Европе и США свою заботу об Украине, заранее зная, что их согласия мы не получим, тоже так себе дипломатическая стратегия. Единственный месседж здесь с нашей стороны — Эстония является мелким злобным провокатором, — отметила политик.

Она отметила, что после диалога с президентом России Владимиром Путиным глава США Джо Байден стал считать, что отношения РФ и НАТО нужно обсуждать с более широким кругом лиц, привлекая крупных союзников и не забывая про страны Восточной Европы.

Это потому, что мы и союзникам успели продемонстрировать свою маниакальную воинственность и бесполезность на практике, — добавила Лооне.

В заключение своей речи она призвала министра обороны отказаться от планов поставки оружия. Она добавила, что роль малых государств заключается в посреднических действиях и примирении крупных игроков ради сохранения мира.

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО. В ходе её визита в Киев в августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский просил снять вето на поставки оружия, однако она наотрез отказалась удовлетворить его просьбу.