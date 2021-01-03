Эстонии посоветовали вернуться к нормальным отношениям с РФ

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Если власти Эстонии хотят нормальных и добрососедских отношений с РФ, то им надо забыть абсолютно бесполезные «стандарты», которые нагнетают напряжённость. Абсолютно недостижимую «цель» ставит перед собой Таллин, с ним даже обсуждать данную тему никто не будет, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джаббаров.

Таким образом он прокомментировал заявление спикера парламента прибалтийской страны Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует по сей день.

По мнению сенатора, республике необходимо вернуться к нормальным отношениям с Москвой, а не ссылаться на договоры, которые давно дезавуировали, в том числе и на Тартуское соглашение, передаёт RT.

Изменение послевоенных границ между Российской Федерацией и Эстонией невозможно, а подобные заявления не способствуют улучшению отношений между странами. Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас напомнил РФ об условиях Тартутского мира. Согласно документу, подписанному 2 февраля 1920 года, Россия признавала независимость и неприкосновенность прибалтийской страны. По его словам, граница между государствами, установленная после одобрения сторонами договора, продолжает действовать. Между двумя государствами до сих пор нет юридически оформленной границы. Соответствующие договоры о сухопутном и морском разграничении были подписаны в 2014 году руководителями МИД обеих стран, однако парламент Эстонии до сих пор не ратифицировал документы, писал NEWS.ru.