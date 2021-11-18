«Естественно, Украина»: Песков назвал темы переговоров Путина и Байдена

Дмитрий Песков назвал две темы, которые абсолютно точно будут в повестке переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Это Украина и активность НАТО у российских границ, заявил пресс-секретарь главы государства в эфире Первого канала.

Естественно, Украина. Много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является крайне провокационными действиями вооружённых сил НАТО, стран НАТО у наших границ, — пояснил Песков.

По словам официального представителя Кремля, действия НАТО не могут оставить равнодушной Москву и вызывают сильную обеспокоенность, а также необходимость принятия адекватных мер. Однако, подчеркнул Песков, даже принимая такие меры, Россия будет действовать на своей территории.

Что касается формата, в котором будут проходить переговоры лидеров двух мировых держав, пресс-секретарь президента отметил, что более предпочтительным для начала является видеоформат. Но всё будет зависеть только от самих президентов. По срокам контактов определённой информации пока нет, они могут состояться и до Нового года, и позже.

Ранее сообщалось, что в последний раз переговоры лидеров двух стран прошли в июле в Женеве. Они длились 4,5 часа. Стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.