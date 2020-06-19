Слов нет, смерть бывшего чувашского лидера может дать богатую пищу для разного рода конспирологических рассуждений и версий. Действительно, не так давно экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, отставленный со своего поста по причине утраты доверия президента, обращается в Верховный суд с иском против самого Владимира Путина. В нём он потребовал своей политической и должностной реабилитации и восстановления права на социальные блага, включая право на приличную губернаторскую пенсию.

Одновременно выяснилось, что сам отставник находится в тяжелом состоянии в больнице Санкт-Петербурга, страдая от коронавирусной инфекции. Его иск должен был быть рассмотрен в ВС 30 июня. Но уже вечером 18 июня приходит весть о его кончине. Ну, чем не предлог для обвинения властей в политическом убийстве. А что? Выключили на минутку аппарат ИВЛ. И всё!

Михаил Игнатьев gov.cap.ru

А нет, не всё так просто. Что касается безвременной смерти 58-летнего мужчины, то здесь есть простое объяснение. Михаил Игнатьев долго и тяжело болел. Не так давно перенёс инсульт, немало времени потратил на восстановление. И собственно уже в прошлом году шли разговоры, что он уйдет по состоянию здоровья. А истории болезни многих, не переживших новый вирус, показали, что вероятность кончины у людей, склонных к разного рода тромбозам, на порядок выше, чем у пациентов, не страдающих серьёзными патологиями. Коронавирус повышает показатели свертываемости крови и образования тромбов. Так что, в этом отношении диагноз Игнатьева выглядит вполне логичным.

Но интересно другое. Откуда ноги растут у необычного иска? Конечно, можно говорить, что Игнатьев попал под горячую руку. Заставлять подпрыгивать майора МЧС ради ключей от новой пожарной машины, мягко говоря, некорректно. И глупо. Но иных губернаторов не отставляли и не подвергали обструкции за куда более серьёзные прегрешения. Тут, видимо, сошлось многое. И оскорбление, нанесённое всему МЧС во главе с близким к президенту Евгением Зиничевым. И намерение команды Сергея Кириенко заменить Игнатьева, выходца из совхозной аристократии, на очередного молодого технократа. Да и возможность для партии власти проявить принципиальность в сохранении чистоты рядов, раз уж Игнатьев так подставился.

Конечно, для не очень здорового экс-губернатора всё это было сильным потрясением. Но вряд ли иск был исключительно его личной инициативой. Совершенно очевидно, что, вероятно, уже у заразившегося отставника была поддержка в лице сил, оппонирующих политике нынешнего куратора внутренней политики в администрации президента. Считается, что таким образом бросали вызов Сергею Кириенко, который до конца не контролирует ситуацию с губернаторским корпусом. И, видимо, не случайно совпали сообщения о подаче иска Игнатьевым и срочным выходом Кириенко из состояния самоизоляции.

Сергей Кириенко Сергей Булкин/NEWS.ru

Для Сергея Владиленовича вся эта история просто так не закончилась. И тот факт, что губернаторопад, инициатором которого во многом был Кириенко, фактически прекращён, и все 18 «старых» губернаторов получили от президента «добро» на переизбрание в этом сентябре, говорит о том, что концепция куратора поставлена под вопрос.

Так что, итоги смерти Игнатьева, скорее, тактические и политические, но уж ни в какой степени не криминальные. Но каждый волен судить по-своему.