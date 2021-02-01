ЕСПЧ опубликовал вопросы к РФ из-за отказа возбудить дело по Навальному

https://static.news.ru/photo/3db132bc-6485-11eb-a3cd-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал вопросы к российским властям по иску, который подали сторонники оппозиционера Алексея Навального после того, как в России отказались возбудить уголовное дело по факту возможного отравления политика.

В ЕСПЧ поинтересовались, не было ли нарушено право Навального на жизнь, которое гарантируется пунктом 2 конвенции по правам человека. Кроме того, в суде спросили, имел ли Навальный возможность добиться расследования дела, так как сведений о судебных разбирательствах после решения Кировского районного суда Томска от 30 октября 2020 года не было.

Документ с вопросами к российским властям опубликован на сайте ЕСПЧ. В нём уточняется, что сообщение о поступившей жалобе было направлено уполномоченному РФ при ЕСПЧ 12 января.

Напомним, суд в Томске отказал 30 октября прошлого года соратникам Навального в удовлетворении жалобы на действия правоохранителей, отказавшихся возбудить уголовное дело после его госпитализации после вынужденной посадки вылетевшего из Томска самолёта.

Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание 20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан.

Врачи медучреждения, а также независимые эксперты заявили об обнаружении в его организме следов нервно-паралитического яда «Новичок». Политик вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Как сообщал NEWS.ru, Генеральная прокуратура РФ назвала обоснованной замену наказания для Алексея Навального с условного срока на реальный.