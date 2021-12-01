Эскалацию конфликта в Донбассе назвали глобальной медиапровокацией Запада

Нагнетающие обстановку фейки западных СМИ предшествовали перебросу войск на Украину, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его мнению, разрядка геополитической обстановки на юго-востоке Украины произойдёт после встречи главы США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Однако на данный момент «раздувание» темы вторжения России на Украину является глобальной медиапровокацией западных СМИ, резюмировал эксперт в беседе с телеканалом «360».

С нашей точки зрения, сейчас раздувание темы вторжения России на Украину — это глобальная медиапровокация, которая разыгрывается Западом. Фейк произошёл в западных СМИ, а войска переброшены по-настоящему, — возмутился Михайлов.

Эксперт также предположил, что Россию могут провоцировать для нанесения ударов по приграничной территории Украины, чтобы представить это как проявление агрессии к Киеву. По словам Михайлова, подобные обострения конфликта происходят ежегодно, но со временем всё возвращается в норму.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе половину своей армии. По её словам, сейчас там находится 125 тысяч военнослужащих.